Economie politique, gouvernance et résilience en temps de crise

Comment peut-on définir l’économie politique, notamment en ces temps de crise ? Quels sont les paradigmes, approches et concepts à adopter? Comment repenser et réinventer la résilience, la relance économique, la souveraineté, les réserves stratégiques et la dignité ? Et comment aboutir à une gouvernance post-Covid-19 centrée sur les citoyens ?



C’est à ces questions et à tant d’autres, que le numéro 53 de la Revue REMA, paru récemment, tente d’apporter des réponses. Il s’agit du deuxième volume après le numéro 52 paru en décembre 2022, regroupant les travaux du colloque «Economie politique, gouvernance et résilience : Comment repenser et rendre l’économie politique plus grande dans l’approche des crises?», organisé les 6 et 7 mai 2022 à Rabat.



En effet, l’économie politique renvoie aux facteurs sociaux, économiques, culturels et politiques qui structurent, soutiennent et transforment dans le temps les coalitions d’acteurs publics et privés, ainsi que leurs intérêts et leurs relations. Cela comprend les mécanismes institutionnels et les «règles du jeu» qui influent sur le programme d’action publique au jour le jour et sur la façon dont il s’élabore.



Par gouvernance, les experts entendent les règles, les organisations et les processus, tant formels qu’informels, au moyen desquels les acteurs publics et privés expriment leurs intérêts et prennent et mettent en œuvre des décisions.



L’intérêt de l’économie politique réside dans son impact sur le type de réformes politiques et institutionnelles et sur les formes de gouvernance nécessaires pour permettre et faciliter la réorientation du soutien public.



Il est donc essentiel de bien comprendre cette dynamique ainsi que les facteurs à l’œuvre, puis d’agir et de mettre en place des mécanismes permettant de s’assurer que les initiatives de réorientation du soutien atteindront bien le but visé.



De son côté, la notion de résilience fait également aujourd’hui débat dans de nombreux domaines. Territoires, organisations, individus, écosystèmes, tout semble soumis à une injonction de résilience en réponse à des contextes variés : catastrophes, crises économiques et sociales, perturbations en tous genres et multiformes.



L’utilisation de la résilience pour les territoires pose actuellement un certain nombre de problèmes, étant le plus souvent insuffisamment explicitée et peu opérationnelle, voire parfois redondante par rapport à d’autres notions.



S’arrêter sur ces notions (économie politique, gouvernance et résilience), les questionner et les actualiser, notamment en ces temps de crise, a été donc le propos de ce colloque, tenu en commémoration du 30ème anniversaire de l'établissement de la Revue marocaine d'audit et de développement (REMA) (1992-2022) en collaboration avec la Fondation allemande Hans Seidel.



Les experts présents lors de ce colloque ont tenté de comprendre les dynamiques de l’économie politique et le pouvoir de la gouvernance, plus précisément d’identifier les institutions et les réseaux des acteurs impliqués ainsi que leurs interactions et de décrire les systèmes qui favorisent ou entravent le système de gouvernance de suivre les cadres juridiques établis.



H.B