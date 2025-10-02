"Eclats de femmes"…Une exposition qui promeut à Fès l'expression artistique féminine

Une exposition collective intitulée "Eclats de femmes" a été inaugurée, mercredi, à la galerie Mohamed El Kacimi à Fès, avec pour ambition de promouvoir l’expression artistique féminine.



Organisée en partenariat avec l’Association Promundis, cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 14 octobre, réunit 18 femmes artistes. A travers des œuvres aussi variées que singulières, chacune y explore son style de prédilection - impressionnisme, réalisme, surréalisme ou encore abstraction - pour donner forme à ses émotions et à son vécu, dans un foisonnement de couleurs et de thématiques.



Dans une déclaration à la MAP, Monica Micolini, représentante de l’Association Promundis et coordinatrice des ateliers, a souligné que cette initiative "vise à encourager les femmes à s’adonner à la peinture et à leur offrir un espace d’épanouissement et d’expression artistique".



Et d’ajouter que "chaque participante s’exprime dans son propre univers, utilisant des palettes vives ou des formes abstraites, qui traduisent leurs émotions profondes".

Loubna Khamlichi, l’une des artistes participantes, a indiqué que ses œuvres s’inspirent de ses souvenirs heureux, notamment une scène musicale traditionnelle dans un riad.



Dans ses toiles, elle cherche à restituer l’ambiance chaleureuse et conviviale de ces moments, où l’art et la musique dialoguent dans un cadre patrimonial d’une grande richesse. '’En tant qu'admiratrice de longue date de l’art traditionnel marocain, qu’il s’agisse du zellige ou de l’architecture des médinas, je puise dans ces références une source inépuisable d’inspiration’’, a-t-elle dit.



Zoulikha Bafrij, dentiste de profession et artiste de cœur, a choisi, elle, l’art orientaliste en représentant des tapisseries aux motifs géométriques complexes, ainsi que des scènes de souks, où ces créations artisanales sont mises en valeur.



En conjuguant précision et sensibilité, l’artiste met en avant le savoir-faire marocain tout en apportant une touche personnelle, qui confère à ses peintures une profondeur émotionnelle et une authenticité particulière.



Au-delà de la diversité stylistique, "Eclats de femmes" se démarque par une atmosphère intime et chaleureuse, où chaque toile raconte une histoire singulière, mais qui, réunies, composent un récit collectif sur la créativité féminine et son rôle dans le paysage artistique marocain.