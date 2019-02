Echos du SIEL

Soirée poétique



Le pavillon de l'Espagne, invitée d'honneur de la 25ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL-2019) de Casablanca a organisé, lundi soir, une soirée poétique au cours de laquelle les poètes marocains Ahmed Lemseyeh, Mourad Kadiri et Adil Latefi ont présenté leurs œuvres.



CCME



Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) a présenté, lundi soir, son ouvrage intitulé "La condition juridique des Marocains résidant à l'étranger".Cette publication de 3200 pages, déclinée en cinq tomes va enrichir la bibliothèque universitaire et éclairer les politiques publiques sur le statut juridique des MRE.



CNDH



Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a organisé une rencontre-débat sur l'accès des enfants d'étrangers à l'école dans le cadre des initiatives citoyennes, avec la participation de l'Alliance des Africains subsahariens au Maroc et la coopérative scolaire "Amal".



Rencontre



Le ministère de la Culture et de la Communication a organisé une rencontre sur "La langue arabe et la diversité linguistique au Maroc", une occasion pour examiner la flexibilité de la langue arabe et sa capacité de s'adapter aux nouvelles mutations.