Du duo Mbappé/Kane à Yamal: Les autres trophées

En plus des Ballons d'or de Rodri et d’Aitana Bonmati, Kylian Mbappé et Harry Kane se sont partagé le trophée Gerd Müller de meilleur buteur et le prodige Lamine Yamal a remporté le prix Kopa de meilleur jeune.



Mais le capitaine de l'équipe de France, avec ses 52 buts au long de la saison, resté à Madrid en raison du boycott du Real qui conteste que Vinicius ou Dani Carvajal ne soit pas couronné, n'a pas pu venir chercher avec l'Anglais le prix Gerd Müller, le fameux "Bomber" allemand des années 1970.



A 17 ans, l'Espagnol Yamal est déjà la star du Barça et de la "Roja" championne d'Europe et succède à Jude Bellingham comme meilleur jeune joueur.

Dans les autres prix de la soirée du Théâtre du Châtelet à Paris, l'Argentin Emiliano Martinez, vainqueur de la Copa América 2024, a conservé le trophée de meilleur gardien, du nom de la légende Lev Yachine.



Le nouveau prix de meilleur entraîneur, créé cette année par le magazine France Football et l'UEFA, a été baptisé Johan Cruyff du nom de la légende néerlandaise du Barça et de l'Ajax Amsterdam, comme joueur et technicien.



Les premiers couronnés ont été l'Anglaise Emma Hayes chez les femmes, coach de Chelsea devenue sélectionneuse des USA, et Carlo Ancelotti chez les hommes. Mais comme Mbappé il n'a pas pu recevoir son prix en raison du boycott du Real Madrid, qui conteste de cette façon qu'aucun de ses joueurs ne soit Ballon d'or.



Le prix Socrates de l'engagement caritatif est revenu à l'Espagnole Jennifer Hermoso, pour son action dans le développement de l'égalité des sexes.

La joueuse était devenue célèbre à ses dépens en raison du baiser forcé du président de sa Fédération Luis Rubiales, qui a été écarté depuis, après la victoire de la "Roja" en Coupe du monde 2023.



"Cela signifie beaucoup pour moi", a-t-elle dit en recevant son prix, évoquant "la responsabilité des sportifs dans et hors du terrain" sur le sujet de l'égalité. Ce prix "n'est pas seulement pour moi mais pour toutes mes coéquipières", a ajouté "Jenni" Hermoso.