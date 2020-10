Driss Lachguar se réunit avec le Groupe socialiste à la Chambre des représentants

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a présidé, mercredi 7 octobre au siège central du parti à Rabat, la réunion du Bureau politique avec le Groupe socialiste à la Chambre des représentants.



Cette réunion, à laquelle ont participé des membres du Groupe socialiste et le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a permis d'examiner des questions liées à la prochaine rentrée politique et parlementaire et les enjeux sociaux et économiques, notamment à la lumière des circonstances exceptionnelles que connaît le Maroc à cause de la pandémie de Covid-19.



Dans son allocution en l’occasion, le dirigeant ittihadi a souligné que le Maroc s’érige en modèle en matière de lutte contre la pandémie tant au niveau social que sanitaire depuis le début de cette crise sanitaire, et a mis le doigt sur les dysfonctionnements que l’USFP n’a cessé de dénoncer et d’appeler à surmonter.



Il a affirmé que la présence des parlementaires du Groupe socialiste au sein de l'institution législative permet de collecter davantage de données par le biais des ministres et des interventions des députés, ainsi qu'à travers les rapports présentés au Parlement.



Le Premier secrétaire de l’USFP a noté que les deux Groupes socialistes aussi bien à la Chambre des représentants qu’à la Chambre des conseillers ont traduit fidèlement durant la crise sanitaire les positions du parti de la Rose, appelant les parlementaires du parti à poursuivre la même démarche et à persévérer sur la même voie.



Driss Lachguar a, par ailleurs, évoqué les répercussions négatives de la pandémie sur les plans économique et social, la détérioration de la situation macroéconomique et la flambée du taux de chômage.