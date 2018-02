Driss Lachguar s’entretient avec une délégation parlementaire chilienne

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu mercredi au siège central du parti à Rabat le président de la Chambre des députés de Chili, Fidel Espinoza, le membre de la même Chambre Roberto León et la délégation chilienne les accompagnant.

Les deux parties ont abordé différentes questions concernant les deux pays et voies et moyens susceptibles de renforcer les relations bilatérales.

A l’entame de cette entrevue, le Premier secrétaire de l’USFP, qui était accompagné des membres du Bureau politique Youness Moujahid, Fatiha Seddas et Badia Radi ainsi que le membre du Conseil national Naoufal Abehhar, s’est réjoui de la visite d’amitié qu’effectue la délégation chilienne sous la présidence de Fidel Espinoza au siège du parti, tout en soulignant les valeurs humaines et socialistes que le parti de la Rose partagent avec le Parti socialiste chilien.

Le dirigeant ittihadi a exprimé sa reconnaissance envers le Parlement chilien pour avoir voté récemment une motion en faveur du plan d’autonomie dans les provinces Sud du Royaume.

Il a par ailleurs appelé à renforcer les relations partisanes et politiques entre les deux partis.

Pour sa part, le président de la Chambre des députés chilien a souligné que son pays est déterminé à affermir les relations entre Rabat et Santiago du Chili, soutenant que la motion des parlementaires chiliens à propos du dossier du Sahara marocain exprime la conviction du peuple chilien et ses représentants.

Il y a lieu de signaler que les deux parties ont convenu de signer des conventions entre les deux partis socialistes en vue de réactiver leurs relations aux niveaux des directions des deux partis et des organisations des femmes et des jeunes.