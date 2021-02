Driss Lachguar reçoit une délégation de la Fondation Friedrich Ebert

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a tenu, mardi 16 février au siège central du parti à Rabat, une séance de travail avec une délégation de la Fondation Friedrich Ebert. Cette rencontre a été marquée par la présence de la directrice de Friedrich Ebert au Maroc et des responsables des programmes au sein de cette fondation, ainsi que des membres du Bureau politique de l’USFP, Fatiha Saddas et Mehdi Mazouari. La réunion a porté sur l’évaluation des programmes de formation qui ont été menés en partenariat avec la Chabiba ittihadia et qui ont connu un grand succès et atteint les objectifs fixés. Les deux parties ont salué le travail responsable et organisé des superviseurs des programmes des deux côtés. Créée en 1925, la Fondation Friedrich Ebert est la plus ancienne fondation politique allemande. Elle fait partie de l'héritage politique et porte le nom du premier président allemand démocratiquement élu. Cette fondation, présente au Maroc depuis 1984, défend les idéaux et les valeurs fondamentales de la démocratie sociale et du mouvement ouvrier.