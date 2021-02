Driss Lachguar reçoit une délégation de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutiques et préside une réunion de la commission chargée de l’examen des projets de lois électorales

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu lundi 15 février au siège central du parti à Rabat une délégation de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutiques. Cette réunion a porté sur la protection et le renforcement de l’industrie pharmaceutique nationale. Des membres du Bureau politique de l’USFP ont également pris part à cette rencontre, à savoir Ibtissam Merras, Ahmed Mehdi Mezouari et Machij El Karkri ainsi que des membres du secteur national des pharmaciens ittihadis, en l’occurrence Hamza Guerdira, Lahcen Senhaji, Hicham El Alami et Hassan Ataiche. Le même jour, le Premier secrétaire a présidé une réunion de la commission chargée de l’examen des projets de lois électorales.