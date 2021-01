Driss Lachguar reçoit le champion du monde de full-contact, Khalid El Qandili

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu, jeudi 14 janvier au siège central du parti, le champion du monde de fullcontact, Khalid El Qandili. Ont pris part à cette rencontre aux côtés du Premier secrétaire de l’USFP les membres du Bureau politique Fatiha Saddas, Saadia Benshli et Ahmed Mehdi Mezouari, le secrétaire général de la Chabiba ittihadia, Abdellah Sibari, ainsi que le militant ittihadi et président de la commune de Moulay Abdellah Amghar à El Jadida, Moulay El Mehdi El Fatimi.



Au début de cette rencontre, Driss Lachguar a salué Khalid El Qandili pour sa grande contribution à l'intégration de la jeunesse marocaine et maghrébine dans la société française à travers l'Association «Sport Insertion Jeunes» et pour avoir, depuis toujours, honoré son pays, le Maroc, non seulement en tant que champion de France, d'Europe et du monde en full-contact, mais également en tant que véritable ambassadeur du Royaume et de ses valeurs via son action citoyenne importante au Maroc et en France au profit du sport et de la jeunesse.



Khalid El Qandili a, pour sa part, exprimé sa joie pour l’accueil que la direction du Parti de la Rose lui a réservé tout en faisant part de sa prédisposition à développer une méthodologie de coopération avec l'USFP concernant la formation de la jeunesse dans les domaines des projets de proximité et à accompagner le projet de la chaîne électronique que l’USFP entend lancer, vu qu’il a acquis une expérience importante en tant que président de la chaîne Atlas TV, qui traite des problématiques de la communauté marocaine à travers le monde. Evoquant son parcours en France, il a souligné qu'il est le fils d'un immigré marocain qui vivait dans des conditions économiques et sociales difficiles, et que grâce à un travail de fond, il est parvenu à devenir médiateur pour la République française concernant la question de l'immigration.



Il a, de ce fait, eu droit à l'insigne de Chevalier de la Légion d'honneur comme il a été nommé membre du Conseil économique et social en France. Lors de cette rencontre, l’accent a également été mis sur la nécessité de réaliser un certain nombre de projets que l'USFP compte lancer prochainement et sur la mobilisation des deux parties pour y parvenir.



H.T