Driss Lachguar reçoit des présidents de communes, des élus locaux et des membres qui ont rejoint l’USFP

Le Premier secrétaire de l’USFP a reçu, samedi 20 février au siège central du parti à Rabat, les présidents de 15 communes, des élus provinciaux et des membres qui ont rejoint les rangs du parti de la Rose dernièrement. En l'occasion, ces derniers lui ont proposé que Mohamed Belfqih soit le candidat du parti aux prochaines élections législatives dans la circonscription de Chichaoua.



Il convient de rappeler que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la dynamique organisationnelle de l’USFP et de la préparation aux prochaines échéances qui se tiendront dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la pandémie de la Covid-19.



Lors de cette réception, Driss Lachguar était accompagné des membres du Bureau politique, à savoir Badiaa Radi, Mohamed Mellal, Ahmed Mehdi Mazouari, et du secrétaire provincial du parti à Chichaoua.