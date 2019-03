Driss Lachguar reçoit Nabil Chaath

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu hier matin Nabil Chaath, le conseiller du président palestinien Mahmoud Abass Abou Mazen, qui était accompagné de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine au Maroc.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont abordé des sujets se rapportant à la cause palestinienne, « le deal du siècle », le prochain sommet arabe et les changements internationaux, le rôle du Royaume du Maroc et de S.M le Roi Mohammed VI ainsi que le rôle du parti de la Rose dans le soutien de la lutte du peuple palestien pour un Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale.

Il y a lieu de signaler que Driss Lachguar était accompagné lors de cette réunion des deux membres du Bureau politique de l’USFP, à savoir Amina Talbi et Jaouad Chafik et du secrétaire général de l’Union arabe de la jeunesse socialiste, Hossein Hassani.