Driss Lachguar reçoit Khadija Rebbah

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a reçu lundi matin au siège central du parti, Khadija Rebbah, membre fondateur de l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) et coordinatrice nationale du Mouvement pour la démocratie paritaire et qui était accompagnée lors de cette rencontre de quelques membres de l'ADFM.

Amina Talbi, Saâdia Bensahli, Fatiha Seddass et Badia Radi, membres du Bureau politique du parti de la Rose, ont également assisté à cette réunion.

Un accord de partenariat consacrant le principe de parité a été signé à cette occasion entre l’USFP et l'Association démocratique des femmes marocaines.