Driss Lachguar reçoit Abdelaziz Aboudi

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a reçu mardi dernier Abdelaziz Aboudi, secrétaire régional du parti à Fès-Meknès et El Ghazi Bouhlala, trésorier et secrétaire provincial de l’USFP à Séfrou. Ces rencontres interviennent dans le cadre de l’appui de la direction de l’USFP à l’action des instances régionales et locales du parti dans le but d’élaborer un plan d’action à même de renforcer et promouvoir le rayonnement du parti à travers la région de Fès Meknès.