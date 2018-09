Driss Lachguar préside la séance d’ouverture du 3ème Forum du secteur estudiantin ittihadi

La Chabiba ittihadia organise jusqu’au 12 septembre courant le 3ème Forum national du secteur estudiantin à Asilah sous le thème «Le secteur estudiantin ittihadi : présence permanente et action renouvelée ».

La séance d’ouverture se tiendra ce samedi 8 septembre (à partir de 16 heures) à la salle du Centre des conférences internationales Hassan II à Asilah sous la présidence du Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar.

Près de 250 étudiants ittihadis représentant les universités marocaines prendront part à ce forum dont le programme est composé d’exposés politiques, de conférences et d’ateliers de formation qui seront animés par des cadres du parti et des professeurs universitaires.

Ainsi, Machij El Karkri, membre du Bureau politique, présentera une conférence sur l’action estudiantine et la Chabiba ittihadia.

Le deuxième jour sera marqué par l’organisation d’une conférence sur le thème «L’université marocaine entre la violence et l’encadrement politique », d’un atelier de formation encadré par Mohammed Ben Abdelkader, membre du Bureau politique, et d’un débat sur la question estudiantine et l’action ittihadie au sein de l’université, animé par Jawad Chafik, membre du Bureau politique.

Le programme du troisième jour prévoit une table ronde sur le thème «L’université marocaine et les enjeux de développement ». Lors de cette rencontre, Jamal Sebbani, secrétaire général de SNE-sup, présentera une communication intitulée «Après 60 ans, est-ce que le Maroc a réussi son pari de convertir l’enseignement supérieur en un vrai levier de développement ? », alors que l’acteur associatif Yassine Bousbouiya interviendra sur «L’action associative au sein des universités marocaines ». Le même jour, Jawad Faraji, membre du Conseil national de l’USFP, animera un débat sur la question estudiantine et l’action ittihadie dans les universités.

Le quatrième jour sera marqué essentiellement par l’intervention d’Abdelkrim Benatiq, membre du Bureau politique, sur la modernisation des méthodes de lutte estudiantine, ainsi que par un débat sur la vision de la Chabiba ittihadia pour l’action estudiantine ittihadie.

Omar Benaiyach, président de l’Association des amis de la sociologie, encadrera lors du cinquième jour de ce forum, une conférence sur «L’université marocaine et la problématique de l’encadrement et de la mise à niveau ».