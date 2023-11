Driss Lachguar préside l’ ouverture du Congrès des avocats ittihadis

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, présidera les travaux de la séance d’ouverture du Congrès des avocats ittihadis qui aura lieu les 17 et 18 courant au club des avocats à Marrakech.



Ce Congrès qui sera placé sous le thème «Pour une profession d’avocats avec toutes ses dimensions personnelle et politique» verra la participation de congressistes représentant les 17 barreaux que compte le Maroc, d’actuels et d’anciens bâtonniers, ainsi que des représentants du secteur des avocats au sein des partis politiques et des cadres professionnels.



La séance d’ouverture sera marquée par les interventions du Premier secrétaire, du coordinateur national du secteur des avocats ittihadis et du bâtonnier des avocats à Marrakech.



Le Congrès sera aussi l’occasion de présenter des exposés se rapportant aux situations professionnelle et sociale du corps des avocats, ainsi qu’à leurs rôles politiques. L’ouverture du Congrès est prévue pour ce vendredi à partir de 17 heures.