Driss Lachguar prend part au Conseil des secrétaires de l’Institution Yasser Arafat

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a pris part via visioconférence à la réunion de la 15ème session du Conseil des secrétaires de l’Institution Yasser Arafat. Cette réunion, présidée par le président palestinien, Mahmoud Abbas, a eu lieu au siège de la présidence palestinienne à Ramallah en présence du président dudit Conseil, Mamdouh El Abadi.



Ont pris part aux travaux de ce Conseil, du côté marocain, Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, et Nabil Benabdellah, secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme.



Cette réunion a été l’occasion, d’une part, de prendre acte des derniers développements enregistrés dans la région suite à l’assassinat à Téhéran du président du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, et d’autre part, d’examiner des questions d’ordre organisationnel de l’Institution.



La parole a été prise lors de ce Conseil par Nizar Baraka qui a réitéré l’engagement du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, à soutenir d’une manière permanente la juste Cause palestinienne.