Driss Lachguar félicite le nouveau président de l’ANC

Suite à l’élection de Mtamela Cyril Ramaphosa à la tête du parti sud-africain

ANC, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, lui a adressé

un message de félicitations dont voici le texte intégral:

“Monsieur le Président, cher camarade,

Mes camarades du Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires et moi-même, avons suivi de près le déroulement du congrès de l’ANC qui a été couronné par votre victoire à la tête du parti le 18 décembre 2017.

Je suis heureux de vous présenter, ainsi qu’à tous les militants de l’ANC, mes sincères félicitations pour cette victoire méritée.

En effet, en mettant leur confiance en vous, les militants du parti ont choisi un homme discret, un homme de principe et d’ouverture, animé d’un dynamisme et d’une gestion exemplaires.

Nous sommes très fiers des relations séculaires qui ont toujours existé entre nos deux partis, à travers les étapes historiques de la lutte contre l’apartheid et pour l’indépendance du pays sous la direction du camarade Nelson Mandela, de même que nous sommes fiers de l'excellence des relations que nous entretenons au sein de l'Internationale socialiste.

Nous ne doutons pas que vous saurez transformer cette victoire en grande mobilisation pour la continuité du projet politique initié sous la direction du camarade Nelson Mandela, paix à son âme, depuis l’indépendance du pays. Et nous sommes aussi convaincus que vous allez mener l’ANC vers la victoire lors des prochaines échéances électorales de 2019 et que malgré que vous soyez confronté à un contexte économique morose, vous saurez poursuivre la marche du développement pour le bonheur du peuple sud-africain frère.

Je tiens à vous assurer de mon entière disponibilité afin d’oeuvrer au raffermissement de nos relations bilatérales et de notre coordination concernant les questions d'intérêt commun.

Puisse Dieu vous assister dans votre démarche pour une Afrique du Sud prospère et démocratique”.