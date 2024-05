Driss Lachguar effectue une visite au SIEL

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a effectué avant-hier une visite au Salon international de l'édition et du livre (SIEL) à Rabat.



Dans une déclaration à la presse, Driss Lachguar a affirmé qu’il s’est rendu au Salon pour s’enquérir des nouveautés dans le domaine de l’édition et du livre.



Il s’est dit fier de la grande affluence du public au SIEL, notamment les jeunes, ce qui contredit complètement, selon lui, l’idée fausse selon laquelle les jeunes générations ne s’intéressent pas à la culture et à la lecture