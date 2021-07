Driss Lachguar au Forum de la MAP

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, sera ce jeudi, l'invité du Forum de la MAP, qui se tient sous le thème "L’USFP, quels préparatifs pour les échéances de 2021". Cette rencontre, qui aura lieu au siège de la MAP à Rabat à partir de 09H00, sera l'occasion de débattre de plusieurs questions d'actualité en rapport avec les élections générales prévues dans le Royaume. Le Forum sera diffusé en direct sur M24 et RIM-Radio, la chaîne d'information en continu de la MAP et sa radio d'information, ainsi que via MAP-Live, sur le site web de l’Agence "mapexpress.ma" et son compte Facebook. Cette rencontre se déroulera dans le strict respect des mesures préventives contre la Covid-19.