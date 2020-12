Driss Lachguar : Pour les Marocains, la cause palestinienne compte tout autant que la cause nationale

Al’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien qui a été célébrée le 29 novembre, les partis politiques et les organisations et personnalités marocains ont organisé un meeting virtuel à traverslequel ils ont réitéré leursolidarité avec la Palestine et le peuple palestinien. La participation du Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, à ce meeting a été notammentmarquée par une allocution fort édifiante au cours de laquelle il a souligné que la cause palestinienne a toujours autant compté pour les Marocains que la cause nationale, à savoir celle concernant le Sahara etl’intégrité territoriale duRoyaume. Par conséquent, la cause palestinienne, a-t-ilmis en exergue, est omniprésente dans le vécu quotidien du peuple marocain et danstouteslesluttes et préoccupations de l’USFP tant au niveau national que dansses relations et activités au niveau international. S’adressant à l’ambassadeur de la Palestine au Maroc et, à traverslui au peuple palestinien, le dirigeant ittihadi a, par ailleurs, affirmé que l’USFP et tout le Maroc, Roi, peuple, gouvernement et Parlementsont et seront à jamais aux côtés des Palestiniens dansleur lutte pour leurs droits nationaux, au premier rang desquels figure le droit à un Etat national indépendant sur la base des frontières en vigueur au 4 juin 1967, avec Al-Qods Al-Charif comme capitale. Voici, par ailleurs, la traduction du texte de l’allocution prononcée parle Premiersecrétaire de l’USFP lors de ce meeting virtuel : Monsieur l’ambassadeur, honorable présence, "Je suis heureux de prendre part, au nomde l'Union socialiste desforces populaires, à cette réunion tenue pour célébrer la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Ce jour est fixé par les Nations unies poursoutenirla lutte du peuple palestinien contre l'occupation israélienne et ses pratiques agressives consistant au bafouement des droits nationaux des Palestiniens, ce qui ne cesse d’engendrer des tragédies incommensurables. La solidarité avec le peuple palestinien est le devoir de tousles peupleslibres et de touteslesforces éprises de paix et de justice dans le monde. A travers le monde arabe, le soutien de la lutte palestinienne est un devoir. Ici au Maroc, la cause palestinienne a toujours considérablement compté pour les Marocains, et ce au même titre que leur cause nationale, à savoir celle du Saharamarocain et par-là de l’intégrité territoriale du Royaume. Par conséquent, la cause palestinienne est omniprésente dansle quotidien du peuple marocain et dans toutes les luttes et les préoccupations de l’USFP tant au niveau national que dans ses relations et activités au niveau international. C'est ce qui a renforcé et développé les relations de solidarité et de synergie entre les peuplesmarocain et palestinien, de sorte que toutesles manœuvres ourdies par certaines parties qui cherchent à les perturber sont tombées à l’eau grâce à la solidité et à la sincérité de cesrelations.Cela s’est vérifié, récemment, et votre réponse a été forte, déterminante et sans équivoque. Durant cette journée, et comme toutes celles de l'année , vous trouverez à vos côtésl'USFP et tout le Maroc, Roi, peuple, gouvernement et Parlement et quiseront à jamais aux côtés des Palestiniens dans leur lutte pour leurs droits nationaux, au premierrang desquelsfigure le droit à unEtat national indépendant sur la base des frontières en vigueur au 4 juin 1967 avec AlQods Al-Charif comme capitale et pour leur garantir le droit à une vie digne et au progrès".