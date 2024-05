Driss Lachguar : Nous avons réussi à surmonter diverses difficultés pour nous imposer, haut la main, comme première force de l’opposition

L’USFP œuvre inlassablement au sein de l’Internationale socialiste notamment à la promotion de la cause palestinienne

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a accordé un entretien au journal et site «Al Arabi Al Jadid», dans lequel il a dressé un tableau édifiant de la situation du parti de la Rose, de la politique étrangère du Maroc notamment concernant les rapports conflictuels avec l’Algérie, le conflit israélo-palestinien de même qu’une esquisse de la configuration de la scène politique et partisane du pays.A une question sur la situation du parti de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar a souligné qu’il y a bien un recul de la politique dans les quatre coins du monde, la révolution numérique et l’influence des réseaux sociaux ayant procréé une toute autre logique de la politique.« A bien saisir le cas français à titre d’exemple, a-t-il a jouté, nous appréhendons les grandes mutations en cours ». Pour lui, la technologie s’est avérée un pouvoir incontrôlable de même que le pouvoir de décision est désormais détenu par les cols blancs devenus des acteurs influents en matière de décisions et d’avènement de partis et de présidents.Le Premier secrétaire du parti des forces populaires a relevé la chute et la déchéance de grandes personnalités de la droite comme de la gauche en France, en faisant observer que le référentiel politique n’est désormais d’aucune utilité si bien que le chef de l’Etat français peut faire appel à une personnalité de gauche et l’introduire aisément dans son gouvernement (…)A ce propos, le dirigeant usfpéiste a évoqué le cas d’un candidat à l’élection présidentielle française (Manuel Valse), devenu candidat à la présidence de la municipalité de Barcelone en Espagne.Abordant la situation partisane au Maroc, Driss Lachguar a observé que les journalistes et analystes sont « quelque peu » passéistes car considérant que tout ce qui est du passé est performant (…)Et d’enchaîner qu’en prenant en charge la responsabilité de la direction de l’USFP, tandis qu’auparavant Abdelwahed Radi, alors premier secrétaire, avait déclaré que le parti se trouvait dans « une situation de suicide collectif » puisque « depuis notre retrait du gouvernement d’alternance en 2002, nous n’avons cessé de reculer (…)Le responsable ittihadi a rapporté que le parti a connu de grandes dissensions à l’ère d’Abderrahmane El Youssoufi et par la suite du temps de Mohamed Elyazghi et d’Abdelwahed Radi…« Quant à moi, dès le début de ma prise en charge de la responsabilité partisane, mon souci majeur a été la reconstruction du parti qui était devenu un mélange de clans, de tribus et de patrimoine au nom de certaines personnes. Ma première mission était de m’atteler à la préservation de l’USFP », a-t-il développé, ajoutant qu’en compagnie d’un groupe de cadres du parti, il a réussi à dépasser les difficultés de cette étape jusqu’à occuper la première place de l’opposition et disposer de groupes parlementaires et à maintenir une presse quotidienne en arabe et en français alors que tous les autres partis, à l’exception du PPS et du parti de l’Istiqlal, n’en disposent pas. Là-dessus, le parti a su préserver ses finances et son patrimoine inscrit au nom de l’USFP, a-t-il encore précisé.« Notre parti est le premier dans l’opposition et nous avons des prolongements dans le mouvement civil et sociétal, et en effectuant une étude de la situation des partis politiques marocains, vous vous rendrez compte que celui qui dispose de tous les atouts pour se positionner aussi bien dans l’opposition que dans la majorité, c’est bien notre parti », a-t-il mis, en outre, en avant.S’agissant du remaniement gouvernemental attendu, le Premier secrétaire de l’USFP s’est dit convaincu que les partis naissent, se développent et tendent tout naturellement et objectivement à accéder à la gestion des affaires publiques. De ce fait, a-t-il réitéré, la formation ittihadie demeure ouverte à toutes les propositions et toute offre de la part du chef de l’Exécutif sera discutée, le parti étant disposé à rejoindre les rangs du gouvernement ou à rester positionné dans l’opposition tout en assumant dans les deux cas ses responsabilités avec le sérieux et le sens de la responsabilité citoyenne requis..Concernant le voisin de l’Est, Driss Lachguar estime que l’initiative marocaine d’autonomie constitue, en tout état de cause une opportunité idoine pour le régime et l’institution militaire algériens pour dépasser les erreurs de jugement et d’appréciation du conflit artificiel du Sahara marocain et ainsi sauver la face (…)Quant à la question palestinienne, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a souligné que les Ittihadis soutiennent constamment la cause du peuple palestinien dans la Bande de Gaza et l’aboutissement à la mise sur orbite de l’Etat de Palestine, souverain et indépendant avec sa capitale Al Qods, «un Etat vivant dans la paix et la sécurité ».A cet égard, il a indiqué que l’USFP œuvre inlassablement au sein de l’Internationale socialiste pour ce faire. « Il est temps de se comporter vis-à-vis de la question palestinienne en tout rationnalisme et de rallier l’opinion publique internationale à notre position, pour que les gros sacrifices du peuple palestinien depuis ces sept derniers mois ne soient pas vains », a-t-il scandé.