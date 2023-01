Driss Lachguar : Les élus ittihadis sont des acteurs politiques qui croient au dialogue positif et à l’ action commune régie par les lois et les procédures administratives

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu le député Mohamed Laassel, président du conseil communal de Machraa Belksiri, qui était accompagné des membres de la majorité du conseil de la ville. Cette rencontre a été l’occasion pour les hôtes de Driss Lachguar de faire part de leurs doléances et des problèmes qu’ils rencontrent, empêchant le Conseil de Machraa Belksiri d’accomplir les travaux de développement de la ville, dont le nombre de la population dépasse les 40.000 habitants. Au cours de cette rencontre à laquelle a assisté Fatiha Seddass, membre du Bureau politique, les conseillers communaux ont présenté la situation financière du Conseil communal et les projets élaborés sans pour autant être concrétisés faute de moyens et de soutien de la part des autorités concernées. Après avoir pris acte des revendications dudit conseil, Driss Lachguar a souligné que les élus ittihadis ont de tout temps été et le sont encore des acteurs politiques qui croient au dialogue sérieux et positif, à l’action commune régie par les lois et les procédures administratives, ainsi qu’à la coopération avec les institutions responsables et les régions concernées par le développement local en vue de réaliser des projets de développement devant servir les intérêts des citoyens. A ce propos, le Premier secrétaire de l’USFP a appelé à adopter un mode de dialogue positif et à agir avec persévérance pour le développement, et ce entre le conseil communal et les autorités locales de la province, au profit de cette ville considérée comme étant la seconde dans la province de Sidi Kacem qui souffre d’un manque criant d’infrastructures de base et de services sociaux, culturels et sportifs. Driss Lachguar a promis à la délégation des conseillers de Machraa Belksiri de transmettre leurs doléances aux autorités de tutelle pour réparer l’injustice qui touche cette ville, et ce afin d’œuvrer à une action commune débouchant sur son développement et la concrétisation de ses projets sociaux, économiques, sportifs et culturels. Par ailleurs, les membres du Conseil communal de Machraa Belksiri se sont entretenus, le même jour, avec ceux du Groupe socialiste à la Chambre des représentants. Cette rencontre qui a vu la présence d’Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste, a été l’occasion d’approfondir les discussions sur l’ensemble des problèmes qui affectent la ville et ses habitants.