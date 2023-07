Driss Lachguar : La reconnaissance israélienne est en phase avec la forte dynamique de soutien international à la marocanité du Sahara

La décision de l'Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara est en phase avec la forte dynamique de soutien international à la justesse de la première cause nationale, a indiqué le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachguar.



Dans une déclaration à la MAP, M. Lachguar a affirmé qu’à l’échelle du continent africain, la première cause nationale bénéficie désormais d’une "compréhension claire" au sein de l’Union africaine après les évolutions positives qu’ont connues ses instances, et ce après l’initiative courageuse de SM le Roi de réintégrer cette organisation continentale, assurant qu’une grande majorité de pays reconnaît la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et la justesse de sa cause nationale.



Le Premier secrétaire de l’USFP a insisté sur le fait que "le Maroc, Roi et peuple, n’a jamais hésité à défendre la justice et le droit en ce qui concerne la question palestinienne au service de la paix dans la région".

Il a relevé, dans ce sens, que le Royaume poursuivra son action sur la même voie comme cela a été souligné par SM le Roi Mohammed VI à différentes occasions.



Un communiqué du Cabinet Royal a annoncé, lundi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l’Etat d’Israël, Benyamin Netanyahu, par laquelle il a porté à la Très Haute Attention du Souverain la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



A cet égard, le Premier ministre israélien a indiqué que la position de son pays sera "reflétée dans tous les actes et documents pertinents du gouvernement israélien". Il a souligné, en outre, que ladite décision sera "transmise aux Nations unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques".



Dans sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement "l’ouverture d’un consulat dans la ville de Dakhla", et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’Etat.