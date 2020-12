Driss Lachguar : La campagne de désinformation et de provocations menée par le régime algérien est totalement vouée à l'échec

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a récemment reçu une délégation de militants du parti installés en Espagne. Conduite parla représentante du parti de la Rose à Madrid, Aïcha El Gourgi, ladite délégation a tenu à informer le dirigeant de l’USFP sur les différentes manifestations auxquelles ont pris part les militants ittihadis pour exprimer leur patriotisme et défendre l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. «La communauté marocaine établie aux Etats-Unis, au Canada et en Europe, en particulier en Espagne, a démontré son fervent patriotisme à travers différentes manifestations sous la direction des militants ittihadis», a indiqué Driss Lachguar, tout en saluant le travail accompli par les secrétariats du parti en Espagne et en France. «Les actions du Polisario dans ces deux pays se sont heurtées à une forte résistance des Marocains résidant à l’étranger», a-t-il précisé. Et de poursuivre :«Au sein de notre parti, nous sommes tous fiers de l’apport majeur de nos cadres et nos militants dans l’affrontement des mercenaires et de leurs alliés».



Saluant l’opération résolue des FAR, sur Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI, pour assurer la libre circulation des biens et des personnes à El Guerguarat, le Premier secrétaire de l’USFP a tenu à rappeler que «l'Algérie a toujours essayé de mettre des bâtons dans les roues du Maroc».



«La victoire du Royaume à El Guerguarat l'a poussé à provoquer des attaques contre nos ressortissants et nos représentations diplomatiques en Espagne et en France», a-t-il affirmé, avant d’ajouter : «La campagne de désinformation et de provocations que mène le régime algérien après l’intervention du Maroc à El Guerguarat est totalement vouée à l'échec».



Pour sa part, Aïcha El Gourgi, qui a été l'une des organisatrices des manifestations de Barcelone, de Bilbao, de Tarragone et de Valence, a salué le grand sens de patriotisme des manifestants marocains qui «sont sortis dans les rues espagnoles pour clamer la marocanité du Sahara et faire face à ceux qui ont osé enlever notre drapeau national qui flottait sur le consulat du Royaume à Valence».



Il est, par ailleurs, à rappeler que la délégation des Ittihadis installés en Espagne s’est rendue mardi au poste frontière d'El Guerguarat pour exprimer son soutien aux initiatives prises par S.M le Roi face aux agissements et menaces extérieurs visant à porter atteinte à la stabilité et la sécurité de la patrie. Le but de cette visite, selon les membres de la délégation, est également d’exprimer la fierté des MRE suite à l’opération résolue des FAR, tout en manifestant leur mécontentement à l'encontre de certaines parties espagnoles hostiles à la cause nationale.



H.T