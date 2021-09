Driss Lachguar : L’USFP a proposé des candidats compétents et expérimentés pour un Etat juste et une société solidaire

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a été récemment du côté d’Azemmour pour soutenir les candidats ittihadis engagés dans les différentes circonscriptions électorales de la province d’El Jadida, en perspective des échéances législative, régionale et locale du 8 septembre. Lors de sa tournée, le Premier secrétaire a tenu à lancer un appel aux électeurs en vue de se mobiliser et de voter massivement en toute responsabilité. Faisant savoir à ce propos que « le jour J, il faudrait se rendre au bureau de vote pour accomplir son devoir de citoyen, et ce en vue d’aspirer à un Maroc de demain faisant face à tous les défis, particulièrement la pandémie et ses répercussions en plus du défi concernant le pays voisin ». Dans une allocution adressée aux militants du parti présents à Azemmour, Driss Lachguar a déclaré : « C’est vous qui allez décider et choisir ceux qui vont vous représenter au nom de l’USFP. C’est à vous de soutenir les candidats ittihadis, en toute responsabilité, confiance et volonté ferme, et ce pour une nouvelle alternance à horizon social-démocrate ». Il a également souligné la nécessité d’avoir des institutions et des communes fortes, en mesure de répondre aux besoins des citoyens, avant de préciser que «cette étape constitue un nouveau départ pour l’USFP et que le parti a proposé des candidat(e)s compétent(e)s et expérimenté(e)s». Le Premier secrétaire s’est, par ailleurs, dit optimiste, eu égard à la réaction positive des habitants de la région d’El Jadida quant à la campagne électorale ittihadie clean et responsable. Driss Lachguar qui a participé à ladite campagne pour soutenir les candidats ittihadis a affirmé que l’expérience de l’USFP sera cette fois particulière puisqu’il a misé sur les habitants de la ville d’El Jadida. L’USFP qui a opté, lors de cette campagne électorale, pour le slogan «Le Maroc d’abord. Une nouvelle alternance à horizon social-démocrate» prouve ainsi, si besoin en est, l’ambition du parti à oeuvrer pour un Etat juste, une société moderne et solidaire où règnent l’égalité des chances et le principe de pluralisme, de diversité et de liberté d’opinions et d’expressions.