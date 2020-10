Driss Lachguar : Il faut faire valoir les valeurs de la solidarité nationale pour venir en aide aux pauvres et aux démunis

«Nous n’accepterons aucune atteinte à nos croyances sacrées». Telle est la position qui a été fermement défendue par le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, lors de l’ouverture de la journée d’étude organisée lundi 26 octobre par le Groupe socialiste à la Chambre des représentants et consacrée à l’examen du PLF 2021, des remarques et des recommandations du Groupe le concernant. Le dirigeant socialiste a, en effet, rejeté toute offense envers le prophète Sidna Mohammed, considérant que toute atteinte envers lui est inacceptable au regard des valeurs de tolérance. «Nous n'acceptons aucune atteinte aux croyances des autres et nous les respectons en tant que Marocains, il faut donc que les autres respectent nos croyances et nos constantes», a-t-il martelé dansson allocution en l’occasion. Driss Lachguar a, par ailleurs, loué les projets visant à protéger les classes pauvres et défavorisées. «Alors que nous sommes confrontés à la dangereuse pandémie de Covid-19 qui a frappé tous les continents et les peuples, nous devons prioritairement protéger les pauvres et les démunis, car nous n'accepterons jamais que ceux qui ne sont pas morts du virus meurent de faim», a-t-il mis en exergue, ajoutant qu’il faut faire valoir les valeurs de solidarité nationale et que les riches soutiennent la nation pour faire face à cette situation. Le Premier secrétaire de l’USFP a également souligné que le Groupe socialiste ne doit accepter aucun rétropédalage ou retard dans la mise en œuvre du chantier concernant la couverture sociale et la généralisation des allocations familiales malgré son coût qui va dépasser les 13 milliards de dirhams étalés sur deux ans, affirmant que cela constitue la quintessence du programme politique de l’USFP visant à garantir la dignité et une vie décente pour tous, objectif pour lequel il a lutté et consenti des efforts énormes depuis des années. Driss Lachguar a également exhorté les membres du Groupe socialiste à défendre les ressources naturelles du pays, dont l'eau, et à présenter tous les amendements nécessaires visant à protéger les plus démunis, car nous sommes dans une crise qui s’installe dans la durée et personne ne sait quand elle prendra fin ni quand le pays et le reste du monde se remettront de celle-ci, rappelant que l'USFP a été clair dès le début en soulignant que nous sommes confrontés à une crise grave qui frappe de plein fouet le monde entier. Lors de cette journée d’étude, la direction du Groupe socialiste a présenté des données chiffrées et techniques sur le PLF 2021 qui intervient dans une circonstance exceptionnelle.