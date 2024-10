Drâa-Tafilalet : D’importantes mesures incitatives pour réussir la campagne agricole 2024-2025

Une panoplie de mesures incitatives au profit des agriculteurs ont été prises en vue d’assurer la réussite de la campagne agricole 2024-2025 au niveau de la région Drâa-Tafilalet, a indiqué jeudi à Errachidia, le directeur régional de l’Agriculture, Jamal Mimouni.



Ces mesures consistent notamment en la fourniture des engrais azotés dans le cadre du programme national d'atténuation des effets des précipitations, avec une importante augmentation par rapport à la saison dernière, la distribution d'orge subventionnée et d'aliments composés, en sus de la subvention des semences et plants de légumes ( tomates, de pommes de terre, Oignon... ) et ce dans le cadre du Fonds de développement agricole, a expliqué M. Mimouni lors d’une rencontre de communication, organisée par la Direction régionale de l'Agriculture en présence notamment du président de la région Drâa-Tafilalet, du directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Guir-Ziz-Rheris (ABHGZR), du directeur provincial de l'Equipement et de l'Eau et du président de la Chambre d'Agriculture.



M. Mimouni a, de même, rappelé qu’un programme urgent a été lancé pour réparer les dégâts causés aux infrastructures agricoles de la région, qui porte sur l’accompagnement de l'agriculteur afin d'assurer la reprise des activités agricoles; la mise à niveau des seguia et des khettarats, la construction de murs de protection contre les inondations et l’acquisition d'arbres fruitiers au profit des agriculteurs touchés par les inondations.



Il a, par ailleurs, fait savoir que plusieurs lâchers d'eau des barrages seront programmés ce qui constitue une aubaine pour les agriculteurs de la région.



Lors de cette rencontre de communication, l’accent a été mis sur l'importance des récentes précipitations qui se sont abattues sur la région et leur impact en termes de renforcement des retenues des barrages et d'alimentation des nappes souterraines.



Dans son intervention, le président de la région Drâa-Tafilalet, Hro Abro a souligné que ces pluies salvatrices ont ravivé l'espoir des agriculteurs de la région après six années consécutives de sécheresse.



Le responsable a, de même, insisté sur l’importance de prendre en considération les nouvelles contraintes dictées par les changements climatiques dans la conception et la construction des différentes infrastructures.



M. Abro n’a pas manqué de saluer l’approche proactive des autorités locales, leurs efforts constants et leur coordination avec tous les départements ce qui a permis d’éviter des pertes importantes suite aux pluies torrentielles ayant frappé la région.



Pour sa part, le directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Guir-Ziz-Rheris, Moulay M'hamed Slimani a donné un aperçu détaillé sur la situation des retenues des barrages dans la région, soulignant que les précipitations enregistrées ont dépassé la moyenne annuelle dans certaines stations.



La plupart des barrages de la région dans les différents bassins de la région ont reçu des volumes d’eau s'élevant à 320 millions m3 (Mansour Eddahbi, Hassan II, Moulay Ali Chrif, Agdez, Kaddoussa, et Hassan Addakhil), alors que le niveau de la nappe phréatique en particulier la nappe superficielle a été nettement renflouée grâce aux crues des oueds.



Ces pluies salvatrices ont été allègrement ressentis dans la région notamment dans les zones oasiennes, permettant d’entrevoir la campagne agricole avec optimisme, a-t-il dit, notant que plus de 36.000 ha ont été déjà irrigués par les eaux du oued Ghriss grâce aux barrages de dérivation des eaux.



Et pour anticiper les inondations et les dommages occasionnés par les intempéries, une palette de mesures a été prise par l’ABHGZR, et ce dès la réception des premières alertes de vigilance émises par la Direction générale de la météorologie (DGM), a-t-il relevé.



A cet effet, les commissions de veille ont été réactivées en vue de parer à toutes les situations délicates. De même, a-t-il ajouté, l’Agence s’est dotée d’un système d’annonce des crues, cofinancé par le Fonds de lutte contre les catastrophes naturelles (FLCN), ce projet consiste en l’installation de 32 Stations de Télémesure équipées de pluviomètres automatiques et de capteurs de niveau d'eau en sus de six postes d’Alarme qui peuvent être contrôlés localement ou à distance.



Par ailleurs, les différents intervenants se sont félicités du programme lancé par le gouvernement, en application des Hautes Instructions Royales, portant sur la réhabilitation des zones sinistrées par les inondations dans le sud-est du Royaume, en raison des précipitations importantes et exceptionnelles.



Le budget prévisionnel global alloué à la mise en œuvre de ce programme est d’environ 2,5 milliards de dirhams, avait précisé un communiqué du département du Chef de gouvernement.