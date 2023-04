Douze longs-métrages en compétition officielle du 23ème FICAK

Douze longs-métrages représentant 10 pays seront en lice pour décrocher les prix de la compétition officielle à la 23ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) qui se tiendra du 06 au 13 mai prochain sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a annoncé la Fondation du FICAK, organisatrice de cet événement.



Le Maroc et le Cameroun seront représentés par deux films chacun. Il s'agit respectivement de "Jalaldin" de Hassan Benjelloun et “L’Oasis des eaux gelées” de Raouf Sebbahi, et de “Sadrack” de Narcisse Wandi et “La Plantation des planteurs” de Dingha Jaune Eystein.



Les autres films en compétition officielle sont “I am chance” de Marc-Henri Wajnberg (Congo), “Streams” de Mehdi Hmili (Tunisie), “Epines du Sahel” de Boubakar Diallo (Burkina Faso), “Citizen kwamen” de Yuhi Amuli (Rwanda), “B19” d’Ahmed Abdalla (Egypte), “Shimoni” d'Angela Wanjikuwamai (Kenya), “Le courage en plus” de Billy Touré & Laurent Chevallier (Guinée) et “Maputo Nakuzandza” d'Ariadine Leitão Zampaulo (Mozambique).



Le Grand Prix du festival pour la longue bande narrative a été baptisé au nom de l'écrivain, réalisateur et scénariste sénégalais Ousmane Sembene, le Prix du jury au nom de Nour Eddine Saïl, le Prix de la mise en scène au nom du cinéaste burkinabé Idrissa Ouédraogo, le Prix du scénario au nom de l'écrivain, journaliste et critique de cinéma égyptien Samir Farid, le Prix du premier rôle féminin au nom de l'actrice marocaine Amina Rachid et le Prix du premier rôle masculin au nom de Mohamed Bastaoui.



Pour ce qui est des prix culturels, deux prix seront remis, à savoir le Prix "Don Quichotte" des ciné-clubs marocains (Fédération nationale des ciné-clubs au Maroc) et le Prix de la critique de cinéma Africaine.



Le FICAK, dont la première édition remonte à 1977, est considéré comme l’un des plus anciens festivals de cinéma au Maroc et le troisième festival du film africain à l’échelle du continent après ceux du Fespaco et de Cartage.