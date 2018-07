Oujda



La préfecture de police d'Oujda a organisé, lundi soir au Théâtre Mohammed VI, une cérémonie au profit des élèves brillants parmi les enfants et orphelins des fonctionnaires de la Sûreté nationale.

Cette cérémonie a été marquée par un programme riche et varié alliant musique et spectacles de divertissement outre la remise de prix d'excellence et attestations de mérite aux élèves ayant réussi avec brio leur année scolaire.

Ainsi, l'assistance a été gratifiée par des chansons glorifiant la patrie, interprétées par les enfants de la Sûreté nationale qui ont fait montre d'un grand talent artistique.

Dans une allocution de circonstance, lue en son nom, le préfet de police d'Oujda, Mustapha Adli, a indiqué que cette initiative ambitionne de promouvoir l'émulation et la culture de l'excellence chez les élèves et de les encourager à atteindre un niveau d’excellence.

M. Adli a souligné que cette cérémonie constitue aussi une occasion pour rendre un grand hommage aux familles et aux staffs pédagogique et administratif pour leurs efforts louables. Cette cérémonie a été marquée par la présence notamment du wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, du président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui et du préfet de police d’Oujda, Mustapha Adli.



Rabat



Un fonctionnaire de police, de grade gardien de la paix, exerçant au commissariat de police de l’aéroport de Rabat-Salé, a mis fin à ses jours en faisant usage de son arme de service, mardi matin à son domicile sis au quartier El Menzeh, à Rabat, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le service préfectoral de la police judiciaire a entamé les procédures nécessaires de constat et procédé aux prélèvements des indices matériels et preuves tangibles sur les lieux de l’incident dans l'attente du parachèvement de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les tenants et aboutissants de cet incident, a précisé la DGSN dans un communiqué.

Parallèlement, le corps de la victime a été déposé à la morgue pour les besoins d'autopsie, a ajouté la même source.