Le Trésor place 3,6 MMDH d'excédents de trésorerie

La Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances, a lancé lundi deux opérations de placement des excédents de trésorerie avec prise en pension d'un montant total de 3,6 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension de 3,2 MMDH sur une durée de 2 jours , souscrit au taux moyen pondéré de 2,24%, a indiqué la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.

Le second placement, qui porte sur une somme de 400 MDH est souscrit sur une journée au taux moyen pondéré de 2,1%, selon la même source.



62 certificats négatifs délivrés en juin dernier à Nador

L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le Centre régional d'investissement (CRI) de Nador ont délivré, durant le mois de juin dernier, un total de 62 certificats négatifs pour la création d'entreprises.

Un rapport de la Délégation provinciale du commerce et de l'industrie indique que l'OMPIC et le CRI ont reçu, durant cette période, un total de 70 demandes de certificats négatifs, dont 62 ont été approuvées, soit un taux de satisfaction de 88 %.

La même source précise que la répartition des certificats délivrés montre que le secteur des services vient en tête avec un taux de 47%, suivi du commerce (35 %), de l'industrie (10 %) et du bâtiment et travaux publics (8%).

S'agissant du statut juridique des entreprises, les certificats négatifs se répartissent entre les sociétés à responsabilité limitée, qui ont connu un grand engouement de la part des opérateurs économiques (52%), suivies des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (42%) et des personnes physiques (6%).

En 2017, 761 certificats négatifs pour la création d'entreprises ont été délivrés par l'OMPIC et le CRI de Nador, contre 768 en 2016.