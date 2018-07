Rabat



Une rencontre destinée à faire le point sur le partenariat entre l'Etat et les associations au titre de l'année 2017 se tient aujourd’hui à Rabat, à l'initiative du ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social.

Cette rencontre annuelle sera l'occasion d'évaluer le soutien financier accordé par l'Etat aux 153 associations au titre de l'année 2017 et de faire le bilan du partenariat entre les différentes composantes du pôle social, dont des secteurs gouvernementaux, l'administration centrale et territoriale et les agences de développement, indique le ministère dans un communiqué.

Par ailleurs, des conventions de partenariat seront signées avec les associations porteuses de projets dans le cadre du programme de partenariat avec la société civile au titre de l'année 2017, selon la même source. Sur 512 associations candidates, 153 ont été retenues pour bénéficier du soutien de l'Etat estimé à près de 30 millions de dirhams, rappelle le ministère.



Santé



Les infrastructures sanitaires dans la ville de Nador viennent d'être renforcées, suite à la réouverture vendredi du centre de santé urbain "Al Masjid", reconstruit avec un budget de 3,25 millions de dirhams (MDH).

Inaugurée par le ministre de la Santé, Anass Doukkali, la nouvelle structure offre plusieurs prestations notamment en médecine générale et comprend un centre de diabète, des salles de consultations et de soins, une salle de vaccination, une pharmacie et d'autres structures.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Doukkali a indiqué que le centre hospitalier, édifié sur un terrain de plus de 600 m2, fournira ses prestations à plus de 20.000 personnes conformément à la politique sanitaire suivie par le ministère et visant à rapprocher les prestations de soins des habitants et à alléger la pression sur d'autres hôpitaux.

Par la suite, le ministre a assisté à une cérémonie en hommage à des cadres et fonctionnaires relevant de l’Hôpital provincial Hassani de Nador, et ce, à l'occasion de la célébration de son centenaire.

Dans une allocution de circonstance, M. Doukkali a salué les grands efforts consentis par les staffs médical, paramédical et administratif qui ne cessent de se rendre constamment au chevet de la population de la région.

Construit en 1918, l'hôpital Hassani de Nador revêt une forte symbolique et constitue "un patrimoine civilisationnel dont nous devons être fiers", a estimé M. Doukkali, notant que son département œuvre à créer plus d’infrastructures sanitaires mais sans pour autant ignorer la mise à niveau de celles déjà existantes. Le ministre, qui a mis en avant l'importance du capital humain, l'un des principaux leviers du développement, a insisté sur la nécessité d'assurer une couverture médicale à tous les citoyens et de renforcer les partenariats avec les différents acteurs notamment le secteur privé.