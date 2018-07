Casablanca



Une cinquantaine de bacheliers casablancais, en particulier des personnes en situation de handicap et des pensionnaires des établissements de la protection sociale, ont été primés, mardi, pour les efforts déployés pour obtenir leur baccalauréat au titre de l’année 2018.

Une cérémonie a été organisée, jeudi à Casablanca, en l’honneur de ce groupe de bacheliers, par le Conseil préfectoral de Casablanca en présence du président du conseil, Mohamed Najib Aamour, ainsi que de nombreuses personnalités.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du 19ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres, et dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement de la préfecture de Casablanca pour la période 2016-2021,

Dans une allocution, M. Aamour a félicité les nouveaux bacheliers pour leur persévérance et les efforts déployés tout au long de l’année pour décrocher leur bac, soulignant que cette initiative du conseil a pour objectif d’inciter les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes et à contribuer, de facto, à l’amélioration du niveau scolaire dans les institutions d’enseignement public relevant du territoire de la préfecture.



Benguerir



Les éléments de la police judiciaire de Benguerir ont réussi récemment à mettre hors d’état de nuire une bande de cinq individus spécialisée dans le vol des motos dont un faisant l'objet d'un avis de recherche au niveau national.

Selon une source sécuritaire, les éléments de la police de cette ville ont pu démanteler cette bande après avoir intensifié ses investigations sur l'activité du principal suspect dont sa sortie de la prison a coïncidé avec le vol de deux motos, outre la conformité de la description du mis en cause avec celle contenue dans l’avis de recherche au niveau national pour vol émis par les services de la Gendarmerie Royale.

Les investigations et les recherches ont révélé que le suspect s’active au sein d’une bande criminelle spécialisée dans le vol des motos et leur écoulement dans les douars voisins, ajoute la même source, précisant que le prévenu a été appréhendé en possession d’une moto de type "Yamaha 3", d’une carte grise et d’un bon d’achat d’une moto falsifiés.



Ifrane



Une école d'été sur les avancées dans la thérapie des cancers se tiendra du 16 au 18 juillet à l'Université Al Akhawayn à Ifrane (UAI).

Initiée par l'Académie Hassan II des sciences et techniques et l’UAI, cet événement verra la participation de plusieurs experts de renommée mondiale, représentant des universités et instituts de recherche marocains, américains, italiens, français et sénégalais.

L’objectif est de dresser un état des lieux de ce qui se fait au Maroc et en Afrique, où le cancer reste un réel problème, car les thérapies ciblées restent onéreuses, voire inaccessibles, pour la majorité des patients, selon les organisateurs.

Deux thématiques principales guideront les travaux de cette école d’été, en l’occurrence ‘’La biologie du cancer’’ et ‘’La médecine de précision pour le traitement du cancer’’.

Des professeurs, chercheurs, experts et étudiants en médecine débattront dans ce sens de la validation génétique des cibles anticancéreuses, des oncogènes et tumeurs suppresseurs en cancer, de la caractérisation moléculaire des cancers du sein, des études génétiques et épigénétiques du cancer de la vessie ou encore de l’application des nouvelles thérapies dans les cancers hématologiques.