Arrestation



Les éléments du 10ème arrondissement de la préfecture de police de Meknès ont arrêté, lundi, un vagabond de 25 ans pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l'arme blanche.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le mis en cause était entré dans un état d'agitation extrême à cause d'un différend l'ayant opposé à un veilleur de nuit avant de blesser, à l'aide d'un canif en sa possession, deux personnes, dont l'imam d'une mosquée, qui tentaient de mettre un terme à la dispute, précisant que les deux victimes ont été atteintes de blessures et de contusions superficielles.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin de mettre la lumière sur les circonstances de cette affaire, relève la DGSN.



Logement



Un total de 395 ménages de bidonvilles dans les secteurs Ennasim et Lissasfa, relevant de la préfecture des arrondissements Hay al Hassani ont bénéficié, jusqu’à dimanche, d’une opération de relogement, apprend-on auprès de cette préfecture.

D’importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour la réussite de cette opération, qui se poursuit toujours, souligne-t-on de même source, rappelant que cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme national de lutte contre l'habitat insalubre ''Ville sans bidonville''.

Les bidonvillois concernés par cette opération, qui résidaient aux douars Ouled Rahou et El Ouzazna Errahma, ont bénéficié de logements au nouveau pôle urbain '’Annasr’’, précise-t-on, indiquant que l’opération s’est déroulée dans les meilleures conditions.

Les bénéficiaires de cette opération, qui vise l’amélioration des conditions de vie de ces ménages, a connu l’adhésion volontaire des familles concernées, qui désiraient ardemment mettre fin à une situation sociale difficile dans laquelle elles vivaient, ajoute-t-on.