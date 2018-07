Accidents



Trente et une personnes ont été tuées et 1.977 autres blessées, dont 101 grièvement, dans 1.478 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 25 juin au 1er juillet 2018. Ces accidents sont dus principalement au non-respect du Code de la route, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Concernant le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont dressé 36.222 contraventions et rédigé 11.454 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 24.768 amendes transactionnelles ont été acquittées.

Par ailleurs, la DGSN souligne que les sommes perçues ont atteint 5.406.075 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 5.102 véhicules, de la saisie de 6.233 documents et du retrait de la circulation de 119 véhicules.



Campagne



L'Association des jeunes du développement durable et l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE) ont lancé, mercredi à Rabat, la campagne Jeunesse et Enfance (CJE) des objectifs du développement durable (ODD), qui mettent en exergue le contraste entre la réalité et la vision de la jeunesse sur les réalisations marocaines concernant les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et les ODD.

La cérémonie d'ouverture vise, selon les organisateurs, à présenter la vision globale que les jeunes Marocains ont développée au cours des différents séminaires et ateliers menés au cours de la phase préliminaire du projet.



BTS



Un total de 1709 élèves, dont 1430 candidats scolarisés, ont réussi à l’examen d’obtention du Brevet de technicien supérieur (BTS) au titre de la session de mai 2018, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

3787 candidats ont été inscrits au titre de cette session dans 22 filières, soit une hausse de 23,11 % par rapport à la session 2017. Le taux de réussite chez les candidats scolarisés s’est élevé à 79,10% enregistrant une augmentation de 8,19 % par rapport à la session précédente, alors que ce taux a atteint 27,46% chez les candidats libres.

L'examen d’obtention du BTS de mai 2018 a été marqué par la mise en œuvre d'une série de nouveautés, dont la plus importante est l'adoption de cadres référentiels pour l'ensemble des épreuves, ainsi que la mise en application de normes et de procédures unifiées au niveau nationale au cours des différentes étapes de l'examen.