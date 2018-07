Accélération de 5,3% de la masse monétaire en mai

Le rythme de progression de l’agrégat monétaire M3 s’est accru de 5,3% en mai 2018 après 4,6% un mois plus tôt, pour se chiffrer à 1.266,7 milliards de dirhams, indique vendredi Bank Al-Maghrib (BAM).

Ce résultat reflète principalement l’accélération de la croissance des dépôts à vue auprès des banques à 7,7% en mai après 6,7% un mois auparavant et l’atténuation de la baisse des comptes à terme de 3% à 0,6%, explique BAM dans ses statistiques monétaires du mois de mai 2018.

En revanche, les détentions en titres d’OPCVM monétaires ont vu leur baisse s’accentuer à 11,3% après 6,4% et la croissance de la circulation fiduciaire a décéléré à 7,8% après 8,2%, précise la BAM, ajoutant que le taux de progression des placements à vue est resté quasiment inchangé par rapport au mois précédent, soit 5,3%.

Par contrepartie, l’évolution de M3 résulte de l’accélération à 25,5% après 15,8% des créances nettes sur l’Administration centrale et de l’atténuation de la baisse des réserves internationales nettes à 0,3% après 5%, fait savoir la même source.

En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré, en mai 2018, une hausse de 0,7%, résultant essentiellement de l’accroissement de 4,3% des créances nettes sur l’Administration centrale et de 0,2% du crédit bancaire, relève la même source.



Installation à Rabat du nouveau directeur général

de l’Office national marocain du tourisme

Le nouveau directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adil El Fakir a été installé dans ses fonctions, vendredi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid, en présence de la secrétaire d’Etat chargée du tourisme, Lamia Boutaleb.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sajid a souligné que le ministère est optimiste quant à la nouvelle dynamique qui sera instaurée par le nouveau DG de l’ONMT, qui va œuvrer de concert avec les compétences de l’Office pour faire rayonner l’image du Maroc à l’échelle internationale.

De son côté, M. El Fakir s’est dit heureux de rejoindre un secteur vital et un groupe de travail dynamique regroupant de hautes compétences nationales, qui ont fait preuve lors de ces dernières années d’efficacité et d’innovation

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution. Parmi ces nominations figurent Adil El Fakir au poste du nouveau directeur général de l’ONMT.

M. Adil El Fakir, qui travaillait dans une multinationale à Tanger, avait occupé le poste de directeur de la régie publicitaire de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT).