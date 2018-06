Taounate



La commission provinciale mixte de contrôle des prix et de la qualité des denrées alimentaires de Taounate a procédé à la saisie et la destruction de 292 kg de produits alimentaires impropres à la consommation depuis le début du mois sacré.

Ces saisies ont été réalisées dans le cadre de 59 opérations de contrôle, dont 24 opérations au niveau des centres urbains et 19 dans les marchés hebdomadières, indique un communiqué de la province de Taounate.

Ladite commission a effectué, depuis le début du mois de Ramadan, 1.116 visites dans des magasins répartis sur les centres urbains et ruraux et les marchés hebdomadaires, selon la même source. Par ailleurs, la commission a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation parmi les commerçants pour les inciter notamment à respecter les normes de propreté et d'hygiène, à afficher les prix des aliments et à s'abstenir de l'utilisation des sacs en plastique.



Essaouira



Un Forum des droits de l'Homme articulé autour du thème “L'impératif d'égalité'', aura lieu les 22 et 23 juin courant à Essaouira et ce, dans le cadre de la 21ème édition du Festival Gnaoua et musiques du monde (21-23 juin).

Prévu pour la septième année consécutive, ce forum est organisé en partenariat avec le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), et devra réunir une palette d'experts, d'académiciens, de chercheurs et de militants des droits de l'Homme marocains et d'ailleurs.

Selon les organisateurs, les travaux de ce Forum se déclineront en 4 questions majeures, à savoir ''Egalité, discriminations, parité : les notions, les conséquences", ''Les avancées incontestables, des discriminations persistantes'', ''Une société en mouvement : initiatives en faveur des droits des femmes'', et enfin ''Les voies de la réforme''.