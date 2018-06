Tanger-Med

Les éléments de la douane au port Tanger-Med ont mis en échec, lundi, une tentative de trafic de devises portant sur une somme de 103.500 euros que deux voyageurs tentaient de faire passer de manière illégale vers le territoire national sans respecter les procédures administratives en vigueur, a-t-on appris de source douanière.

Dans une première opération, les éléments du service douanier de contrôle des passagers ont avorté une tentative de trafic de 66.000 euros, dissimulés dans la valise d'un ressortissant marocain résidant à l'étranger qui est arrivé au port à bord d'un autocar de transport international, a précisé la même source à la MAP. Les éléments de la douane chargés du contrôle des véhicules ont saisi, lors d'une seconde opération, une somme de 37.500 euros dissimulée dans la voiture d'un voyageur qui s'apprêtait à rejoindre le territoire national, a-t-on ajouté.



Accidents

Quinze personnes ont été tuées et 1.875 autres blessées, dont 67 grièvement, dans 1.377 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 28 mai 2018 au 3 juin 2018, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Ces accidents sont principalement dus à l'inadvertance et au non-respect du Code de la route.

En ce qui concerne le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont enregistré 29.794 contraventions et rédigé 9.854 procès-verbaux soumis au parquet alors que 19.940 amendes transactionnelles ont été recouvrées, ajoute le communiqué. La DGSN note que les sommes perçues ont atteint 4.217.100 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 4.716 véhicules, de la saisie de 5.063 documents et du retrait de la circulation de 75 véhicules.