Safi

Le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Safi a annoncé l'ouverture d'une enquête par les services de la Gendarmerie Royale de cette ville, sous la supervision du parquet, sur les circonstances de l'enregistrement d’une vidéo montrant un homme et une femme agressés par un groupe d'individus cagoulés dans les environs de Safi.

DGSN

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti que la disparition d’un enfant, âgé de 10 ans à Casablanca ait un caractère criminel ou qu’elle soit le résultat d’un enlèvement. La DGSN souligne samedi dans un communiqué avoir pris très au sérieux l’avis de recherche au profit de la famille lancé par le père de l’enfant, qui avait disparu vendredi, dans des circonstances suspectes, de son domicile à Casablanca.

Les recherches et les investigations menées par les services de sûreté ont permis de localiser l'enfant à Rabat, après qu’il s’est présenté à la circonscription de police de Yacoub El Mansour affirmant avoir été victime d’un enlèvement, ajoute le communiqué, précisant que le mineur s’est ensuite rétracté et a déclaré avoir quitté volontairement le domicile familial, sous la pression des examens de fin d’année, pour rejoindre sa tante à Rabat mais qu’il s’est égaré pour finalement se présenter au poste de police le plus proche. L’enfant mineur a été remis à son père à la fin des procédures de l’enquête, selon la même source.



DGAPR

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), a condamné l'attaque abjecte, perpétrée à l'encontre d'un fonctionnaire à la prison locale de Laâyoune, par un ancien prisonnier au moyen d'une arme blanche (sabre) ayant occasionné de graves blessures, suite à cette agression commise.

Dans le cadre de l'importance accordée à l'amélioration des conditions socio-professionnelles de son personnel, la DGAPR se charge des frais d’hospitalisation du fonctionnaire, tout en lui accordant une promotion exceptionnelle.

A cet effet, la justice a été saisie pour poursuivre le mis en cause. La DGAPR salue les grands sacrifices consentis par son personnel, ajoute la même source, soulignant qu'elle ne ménagera aucun effort pour faire face à de tels agissements, tout en accordant à ses employés la protection juridique et en leur apportant toute forme de soutien.