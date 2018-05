“Ftour pluriel”

"Ftour pluriel", une cérémonie de rupture du jeûne regroupant des représentants des trois religions monothéistes et d'éminentes personnalités de divers horizons, a été organisé, à Casablanca, pour faire véhiculer un message de paix, de fraternité et de tolérance.

Cette soirée, initiée pour la 3ème année consécutive par l'Association Marocains pluriels et le Stade olympique casablancais (SOC), accorde une place de choix à la richesse de l'art culinaire marocain, élément important du vivre ensemble.

Outre les saveurs de ce repas partagé, les sons et rythmes de la musique spirituelle ont unit musulmans, juifs et chrétiens autour de personnalités, d'artistes et de représentants des 3 cultes, grâce à un spectacle musical grandiose placé sous le signe de la communion. La soirée a été marquée par la présence autour d’une même table d’un rabbin, d'un imam et d'un prêtre qui ont échangé des prières prêchant la paix, la concorde et la solidarité, donnant ainsi la preuve tangible de la coexistence, de la tolérance et de la fraternité qui ont toujours prévalu au Maroc entre ses citoyens quelles que soient leurs confessions.



Marrakech

Les services de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont procédé, récemment, au marché de dattes et des fruits secs à Marrakech, à la saisie d’environ 14 tonnes de dattes impropres à la consommation.

Selon les données de la division des affaires économiques de la wilaya de la région de Marrakech-Safi, une opération de contrôle effectuée, les 23 et 24 mai, dans le cadre des opérations de contrôle des denrées alimentaires effectuées par les services concernés durant le mois sacré de Ramadan, a permis la saisie notamment de 500 kg d'ail et de 500 kg de produits de la pâtisserie impropres à la consommation.

Selon un communiqué de l'Association Al-Karam du marché de dattes et des fruits secs à Marrakech parvenu à la MAP, les dattes saisies étaient stockées pour servir d’alimentation animale et non à la consommation humaine.



CMR

La Caisse marocaine des retraites (CMR), en étroite collaboration avec les départements ministériels, les établissements publics et les collectivités territoriales, a livré plus de 550.000 cartes d’affiliés au profit des personnels de ces établissements immatriculés au régime des pensions civiles. Cette tournée de distribution, inscrite dans le cadre de la stratégie de digitalisation de la CMR et visant à promouvoir ses services en ligne, a permis de livrer les cartes comprenant les éléments d’identification, notamment le numéro d’affiliation à la Caisse, aux responsables des ressources humaines de ces établissements dans les différentes villes du Maroc pour les distribuer à leurs personnels, indique la CMR dans un communiqué. Cette opération a également été l’occasion pour remettre les codes d’accès au portail CMR. Quant aux affiliés déjà inscrits au portail CMR avant cette opération de distribution de cartes, leurs anciens codes d’accès demeurent toujours valides, conclut la même source.