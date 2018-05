Agadir

Des journées d'information maroco-françaises sur la retraite auront lieu, du 18 au 22 juin prochain à Agadir, à l’initiative de la CNSS. Cette rencontre de sensibilisation sur les prestations sociales prévues par la convention de sécurité sociale conclue par les deux pays, sera organisée en collaboration avec des Caisses françaises en charge de la gestion des régimes de retraite. La rencontre aura lieu au siège de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Souss-Massa. Le Maroc et la France sont liés par une convention générale de sécurité sociale conclue en 2007 qui pose le principe d’égalité et de réciprocité du traitement pour les ressortissants des deux pays, qu’il s’agisse de salariés ou de retraités.

Conformément à cet accord bilatéral, entré en vigueur en juin 2011, les travailleurs, retraités et ayants droit marocains résidant définitivement ou temporairement au Maroc, peuvent bénéficier de soins de santé, de différentes indemnités, pensions de retraite, et allocations familiales et de décès



Marrakech

Les éléments de la sûreté nationale chargés de la surveillance à l'entrée de l'aéroport international Marrakech-Menara ont procédé, mercredi matin, à l'arrestation d'un individu aux antécédents judiciaires pour délit d'ivresse manifeste et incendie volontaire, et ce après avoir été pris en flagrant délit de possession d'un sac plastique contenant des produits suspects.

Les premières constatations et investigations ont montré que le suspect, présentant des symptômes de troubles mentaux avérés, avait été interné dans plusieurs établissements hospitaliers spécialisés dans le traitement des maladies mentales et psychiatriques, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’enquête a également permis de saisir en possession de cet individu de dix bouteilles de gaz de petite taille habituellement utilisées pour le camping, ainsi que de dix serviettes en coton et d'une bouteille d'huile de table, précise le communiqué. Le mis en cause a été placé en garde à vue.