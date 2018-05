Unitaid

L'Unitaid, un fonds dédié à l'extension de l'accès aux médicaments, souhaite accompagner le Maroc dans la mise en œuvre de son plan stratégique pour l'élimination de l'hépatite virale C (HVC), a affirmé lundi son directeur exécutif, Lelio Marmoral.

Hébergé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Unitaid va explorer avec le ministère les moyens d'aider au financement du plan "Maroc sans hépatite virale C à l'horizon 2021". "Nous nous réjouissons de collaborer avec le Maroc en matière de diagnostic et d'accès au traitement contre de cette maladie", a assuré M. Marmoral, affirmant que le Royaume a été retenu comme un modèle aux côtés de trois autres pays : Bolivie, Rwanda et Cambodge.

Il s'est à cet égard félicité de la forte détermination de Rabat à œuvrer pour l'élimination de l'HVC dans le droit fil des Objectifs du développement durable (ODD) et la stratégie mondiale visant à réduire l’incidence des nouveaux cas d’hépatite C de 30% et de réduire la mortalité de 10% d’ici 2021.



"Hackathon

coding 2018"

60 élèves, représentant 14 établissements publics relevant de différentes régions du Royaume ont pris part, lundi à Rabat, à la finale de la 1-ère compétition nationale "Hackathon coding 2018", une initiative visant l’appropriation des technologies par les jeunes afin de les inclure dans la société numérique. Organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette première édition, consacrée à des thématiques relatives aux Objectifs du développement durable (ODD), a pour objectif d'améliorer les apprentissages, à travers l’utilisation des outils didactiques de technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement, d'apprendre aux écoliers à coder et inventer des jeux de société et les engager dans des projets porteurs de sens et de valeurs.



Zoothérapie

L'Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et cinéma (ISMAC) et l’Association des amis de l’hôpital d’enfants de Rabat (AAHER) lanceront bientôt à Rabat le projet "zoothérapie", qui sera le premier du genre au Maroc et dans le monde arabe.

La zoothérapie est une thérapie qui utilise la proximité d'un animal domestique ou de compagnie, auprès d'un humain souffrant de troubles mentaux, physiques ou sociaux pour réduire le stress ou les conséquences d'un traitement médical ou des problèmes postopératoires.

Dans ce cadre, les deux entités organisent un évènement qui aura lieu le 28 juin à l'Hôpital d'enfants Souissi de Rabat, ainsi que deux soirées gala - une soirée intermédiaire et une autre post-inauguration du projet- respectivement le 6 et 28 juin au théâtre Allal El Fassi à Rabat et au Palais Nakhil à Témara, indiquent les organisateurs dans un communiqué.