Tanger

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, a saisi, lundi, 1.330 comprimés de type "ecstasy" en possession d'un individu recherché à l'échelle nationale pour trafic de drogues et de stupéfiants et contrainte par corps.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le prévenu, un repris de justice de 52 ans impliqué dans plusieurs affaires de trafic de drogues, a été arrêté à la gare ferroviaire de Tanger au moment où il tentait de transporter les comprimés d'ecstasy vers la ville de Berrechid, précisant qu'une dose de cocaïne a été également trouvée en possession du mis en cause. Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.



Safi

Le Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie a organisé samedi, à Safi, une campagne régionale de don de sang, sous le thème "Le don de sang est la responsabilité de la société".

Organisée en partenariat avec le Club Royal des motos de Rabat, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Habous et des Affaires islamiques, la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux, cette initiative solidaire ciblait les citoyens en général, les donneurs potentiels de sang âgés entre 18 et 65 ans, les organismes donneurs de sang et les associations. Elle avait pour objectif principal d'encourager les citoyens marocains à faire don de sang volontairement et régulièrement. Selon les responsables de cette campagne, l'objectif atteint était celui de 826 donneurs volontaires en 7 heures de travail, ce qui constitue un record.



Fès

Le réseau universitaire de Fès-Meknès n'est pas mis à profit par la région pour réaliser le développement escompté, ont affirmé les participants à une rencontre organisée, samedi à Fès, avec la participation d'experts et d'académiciens.

Les participants à cette rencontre, initiée par l'Association "Forum du dialogue sportif", sur le thème "Quel rôle de la culture, des arts et du sport dans le développement économique et touristique du Royaume" ont mis l'accent sur l'énorme potentiel civilisationnel et touristique et la position stratégique de la région. Les intervenants ont appelé à tirer profit des différents travaux de recherche réalisés par les universités et les établissements de l'enseignement supérieur de la région dans la stimulation du développement régional, en comptant en premier lieu sur le capital humain local pour atteindre cet objectif.

Cette rencontre a été l'occasion d'annoncer le lancement de la première édition du "Grand Prix de Fès pour la création", qui portera le nom de Mehdi Hadi El Hamyani.