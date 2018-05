MGPAP

Le coup d'envoi d'un programme médical solidaire, au profit des travailleurs africains installés au Maroc, a été donné samedi à Rabat, par le président de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP), président de l'Union africaine de la mutualité (UAM), Abdelmoula Abdelmoumni. Ce programme, lancé en partenariat avec l'UAM, comprend des consultations médicales gratuites dans plusieurs spécialités, dont l'ophtalmologie, la dermatologie, la médecine générale et dentaire et les maladies liées à l’hypertension, a indiqué la MGPAP dans un communiqué.

S'exprimant à cette occasion, le président a indiqué que ce programme médical organisé sous le thème "Le Maroc, au cœur des préoccupations humaines africaines" vise à consacrer la dimension pionnière du Maroc au niveau africain et intervient en harmonie avec ses engagements internationaux. La MGPAP a mobilisé plus de 20 cadres médicaux et paramédicaux et des administrateurs pour veiller au bon déroulement de cet événement dédié aux immigrés africains au Maroc, dont plusieurs d'entre eux ont besoin de soins médicaux.



CSPJ

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) organise, le 14 mai à Rabat, une rencontre de communication avec les nouveaux responsables judiciaires nommés dans plusieurs tribunaux de première instance et Cours d'appel du Royaume. Cette rencontre augure d'une nouvelle étape de la gestion de la chose publique et de la consécration profonde de l'indépendance du pouvoir judiciaire conformément aux dispositions de la Constitution et reflète la détermination de parachever la réforme de la justice, à travers la mise en exergue du rôle central du responsable judiciaire tenu de veiller sur la bonne application de la loi et le respect des principes de justice et d'équité, indique le CSPJ dans un communiqué.

Parmi les thématiques qui seront abordées, figurent notamment la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance au niveau des tribunaux, l'amélioration des relations avec les justiciables de manière à garantir la protection des droits, à préserver les acquis, à créer le climat de sécurité et de stabilité et à favoriser le progrès économique et la prospérité sociale, ainsi que le principe de lier la responsabilité à la reddition de comptes et le contrôle pour une bonne administration judiciaire qui répond aux attentes des citoyens.



Figuig

La 12ème édition du Festival des cultures oasiennes s'est ouverte, vendredi à Figuig, avec au programme des activités artistiques, musicales et folkloriques, des conférences et des expositions de produits du terroir.

Placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, cet événement, organisé par le ministère de la Culture et les conseils municipal et provincial de Figuig, en partenariat avec l'Agence de développement de l’Oriental et l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier, s'assigne pour objectifs de mettre en avant le potentiel naturel, humain et touristique des oasis marocaines et de favoriser leurs aspects culturel, environnemental et artistique. Ce festival, prévoit également des colloques scientifiques sur "Les oasis en tant que vecteur d'emploi" et "Les bonnes pratiques de gestion des oasis", outre des sujets thématiques relatifs à la région.