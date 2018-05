Cocaïne

Un total de 5,405 kilogrammes de cocaïne, dissimulés dans 481 capsules, a été extrait des estomacs de cinq ressortissants étrangers à l'Hôpital universitaire Ibn Rochd de Casablanca, apprend-on auprès de la préfecture de police de la ville.

Les éléments de de la sûreté nationale de l'aéroport international Mohammed V avaient arrêté, le 3 mai, 5 ressortissants étrangers, dont deux Sud-Africaines et trois Brésiliens, suspectés d'être impliqués dans le trafic de cocaïne à bord d'un vol en provenance de Sao Paulo, ce qui a nécessité leur transfert à l'hôpital où ils ont été placés sous surveillance médicale en vue d'extraire les capsules de drogue dissimulées dans leurs intestins, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Une fois que leur condition médicale s'est stabilisée après l'extraction de l'ensemble des capsules de drogue, les mis en cause ont été placés en garde à vue.



El Hajeb

La province d’El Hajeb organise jusqu’au 19 mai courant des activités éducatives et sportives en faveur de quelque 1.000 jeunes de diverses communes. Ces activités, organisées à l’occasion de la célébration du 13-ème anniversaire du lancement de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), sont encadrées par 15 associations et 30 professionnels éducatifs. Lancées dimanche dernier, ces activités initiées en partenariat avec le tissu associatif local et les services extérieurs de la province, visent à enraciner l’esprit et la philosophie de l’INDH, selon la province d’El Hajeb. Elles s’inscrivent dans le cadre du programme d’animation social de proximité.

Le programme de cette manifestation comprend des activités dans diverses disciplines sportives, dont des matches de mini-foot, de basketball, une course sur route et des compétitions d’arts martiaux. Au menu de cette célébration figurent également des rencontres sur la jeunesse, le théâtre, le cinéma, la poésie et les arts plastiques, ainsi qu’une initiative destinée à encourager la lecture dans les espaces publics.



Salé

Le conseil communal de la ville de Salé a approuvé, à la majorité, au cours de la première réunion de sa session ordinaire du mois de mai l'ordre du jour de son programme. Ainsi le conseil a approuvé une convention de partenariat et de coopération relative à la gestion et au fonctionnement du projet de Dar el Qadi "Maison du juge" et la dénomination de plusieurs voies et places publiques de la commune de Salé.

De même, le conseil a décidé d'organiser le trafic, de signaliser des voies publiques, les stations et les véhicules de stationnement de la commue, la vente des produits forestiers de la Forêt Ain Houala et de Maâmoura relevant de la commune au titre de l'année 2018, ainsi que l'approbation de l'amendement du cahier des charges et des conditions de vente des saisies de la municipalité et qui ont dépassé les délais légaux.