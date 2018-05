Concours

Un total de 7.642 femmes, soit 40% des candidats, ont pris part, dimanche, au concours d'accès à la profession d'adoul ouvert aux femmes pour la première fois, dans le sillage de l’historique décision Royale d’ouvrir devant la femme cette profession.

Le nombre des candidats retenus pour ce concours s'élève à 18.948, dont 40% sont des femmes (7.642 candidates), a indiqué un communiqué du ministère de la Justice, précisant que les épreuves du concours sont organisées dans 10 sites à Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech, Oujda et Agadir.

Selon la même source, les femmes participant à ce concours ont salué la décision Royale qui leur a donné la possibilité de s'inscrire pleinement dans le projet social mené par SM le Roi et visant à bâtir une société d'égalité et de parité.



Admissions

6.191 candidats sur 36.256 ont été admis aux épreuves finales des examens d'aptitude professionnelle au titre de l'année 2017, a annoncé le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les candidats admis se répartissent entre le corps enseignant, avec 5.740 candidats, le corps de support administratif, pédagogique et social (222), le corps d'orientation et de planification pédagogique (29), le corps de gestion et de contrôle matériel et financier (48) et le corps des cadres communs (152), précise le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, les résultats complets desdites épreuves sont disponibles sur le site web du ministère (www.men.gov.ma).



Figuig

Les participants à une rencontre organisée dimanche à Oujda sur le thème ''Les perspectives de développement dans la province de Figuig’’, ont appelé à mettre le patrimoine culturel et civilisationnel exceptionnel de Figuig et ses ressources naturelles au service du développement local.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des ‘’Journées de rayonnement de Figuig’’ organisées sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, du 4 au 6 mai à Oujda, capitale de la culture arabe pour l’année 2018.

Le programme de cette manifestation était marqué par des séminaires, des ateliers de travail, des expositions d’œuvres du patrimoine immatériel et matériel, des expositions de produits locaux agricoles et artisanaux, outre des activités artistiques et sportives.