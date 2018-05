Essaouira

La cérémonie de lancement des travaux de réalisation de deux projets phares, dédiés à l’assainissement liquide et à la protection de la commune de Tamanar (quelque 80 km) d’Essaouira contre les inondations, a eu lieu mercredi dans ladite commune, en présence notamment du gouverneur de la province, Jamal Makhtatar.

Ces deux projets se proposent de contribuer aux efforts de développement, d’améliorer les conditions de vie des habitants en termes de salubrité et d'hygiène, et de contribuer à la protection de l’environnement. D'une durée de réalisation de 12 mois, le projet d’assainissement liquide de Tamanar est d’un coût global de 50 millions de DH, et devra à terme profiter à quelque 15.000 habitants.

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre l’Office national de l’électricité et de l’eau (Branche Eau), la province d'Essaouira, la commune de Tamanar, l’Union européenne, la Banque allemande de développement "KFW", la Banque européenne d’investissement (BEI), et l'Agence française de développement (AFD).



Nador

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Banque d'assurance sociale hollandaise (SVB) ont lancé, mercredi au siège du consulat honoraire des Pays-Bas à Nador, une campagne d'information et de sensibilisation au profit des Marocains ayant résidé aux Pays-Bas et de leurs ayants droit.

Organisée en coordination avec le Bureau des affaires sociales relevant de l'ambassade des Pays-Bas au Maroc, cette campagne a permis aux bénéficiaires de mieux assimiler les dispositions de la Convention générale de sécurité sociale conclue entre le Maroc et les Pays-Bas en 1972 et dont le protocole d'amendement a été signé en juin 2016, en vue de préserver les droits acquis des ressortissants marocains bénéficiant des allocations sociales néerlandaises.



Rabat

Le Conseil d'arrondissement Agdal-Riyad organise, du 3 au 8 mai à Rabat, la 12e édition du Festival du printemps Agdal-Riyad, sous le thème "Le citoyen créateur.. conscience, responsabilité et initiative". Le programme de cette édition comprend l’organisation d'ateliers consacrés aux valeurs, en partenariat avec la Rabita Mohammadia des oulémas, et l'inauguration d'une exposition de produits locaux d'artisanat, indique un communiqué du Conseil.

Le festival sera aussi marqué par l'organisation d'une conférence scientifique sur "Le rôle de l'éducation et de la recherche scientifique dans le développement spatial durable", d’un débat autour d'un livre de Khalid Samadi et l'organisation d'une journée d'étude sur l'entreprise féminine et le modèle de développement. Les activités du festival seront également rehaussées par l'organisation de soirées artistiques et une cérémonie d'hommage aux activités sportives et artistiques les plus importantes organisées en marge de la manifestation.