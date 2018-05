Sages-femmes

L’Association nationale des sages-femmes au Maroc célèbre samedi 5 mai 2018 à l’Ecole nationale de santé publique à Rabat la Journée internationale de la sage-femme sous le thème : «Sages-femmes, ouvrons la voie avec la qualité des soins», et ce en partenariat avec le Fond des Nations unies pour la population (FNUAP), avec la participation du ministère de la Santé, des juristes, des représentantes des sages-femmes de toutes les régions du Maroc, des ONG, des organismes des Nations unies et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). L’objectif de cette journée est de débattre du rôle de la sage-femme en vue d’atteindre les Objectifs du développement durable surtout 3 et 4 à travers des soins de qualité.



Rabat

La première rencontre nationale sur la Mémoire des travaux publics, se tiendra le 5 mai à Rabat, sous le thème "Des décennies de construction".

Initié par le ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, en partenariat avec la Fondation des œuvres sociales des travaux publics, ce rendez-vous annuel permettra de consolider les liens entre les générations des fonctionnaires opérant dans les différents secteurs des travaux publics, pour renforcer le sentiment d’appartenance au ministère et reconnaître et honorer les compétences nationales, indique un communiqué du ministère.

Cette journée sera une occasion pour plus de 800 femmes et hommes des travaux publics, appartenant à plusieurs générations, de partager "la mémoire des Travaux publics au Maroc", note le communiqué.



Laâyoune

Un commissariat de circonscription de police, relevant de la préfecture de police de Laâyoune, a été inauguré jeudi dans la ville portuaire d’El Mersa.

La cérémonie d'inauguration a été marquée notamment par la passation des pouvoirs entre les services de la Gendarmerie Royale et ceux de la Police qui seront désormais chargés de la gestion sécuritaire de la ville.

Réalisée sur une superficie de 4796 m2, dont 2303 m2 couvertes, avec un budget de l’ordre de 23,814 millions de DH, cette nouvelle structure offrira ses prestations à une population estimée à 30.000 habitants. Le nouveau commissariat est composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage comprenant des bureaux, un espace d’accueil, en plus d’autres installations.