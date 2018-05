El Hajeb

La brigade de la police judiciaire d'El Hajeb a arrêté lundi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, trois personnes, dont une pharmacienne et un individu faisant l'objet d'un avis de recherche pour humiliation, pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes.

Les investigations ont permis l'interpellation de la pharmacienne en flagrant délit alors qu'elle était en train de fournir une quantité de psychotropes dans sa voiture à un individu soupçonné d'être impliqué dans des affaires de trafic de drogue et de psychotropes. Une troisième personne a été arrêtée pour ses liens présumés avec ces activités criminelles, a précisé la DGSN, ajoutant que les perquisitions ont permis la saisie de 6.460 comprimés psychotropes, de différents types, de trois voitures et de sommes d'argent soupçonnées de provenir du trafic de drogue. Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue.



Safi

La ville de Safi abrite du 10 au 13 mai un événement majeur dédié à sa principale identité, le Festival "La fête de la mer", à l’initiative de l’Observatoire régional du développement durable. Organisé en partenariat avec la province de Safi et le Département de la pêche maritime, les professionnels du secteur de la pêche maritime à Safi, la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Nord, ce festival vise à faire connaître le riche patrimoine matériel et immatériel de la ville et à mettre en valeur ses produits maritimes, indique un communiqué du comité d’organisation.

La "fête de la mer" qui accueille, en tant qu’invité d’honneur, le Port de Lorient (France) représenté par une forte délégation de professionnels avec la participation du président de Lorient agglomération, sera aussi marquée par l’organisation de "la fête de la sardine" avec l’invitation de près de 2000 personnes pour déguster les différents plats de sardine.



Rabat

L'Association marocaine des sages-femmes (AMSF) célébrera, le 4 mai, la journée internationale de la sage-femme, sous le thème "Sages-femmes, ouvrons la voie avec la qualité des soins".

Cette manifestation, organisée en partenariat avec le Bureau du Fonds des Nations unies pour la population, vise à promouvoir l'accès universel des femmes et des jeunes filles à des services de santé reproductive de qualité et à rappeler le rôle de la sage-femme en tant qu'acteur incontournable dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), en éliminant les cas évitables de mortalité maternelle et infantile et en améliorant la qualité des services de santé reproductive, indique un communiqué de l'AMSF.

Par ailleurs, le 4 mai à Salé, l'université internationale de Rabat (UIR) organise un colloque international sous le thème "Le Maroc, entre l'Afrique et l'Union européenne, les nouveaux enjeux". Cette rencontre scientifique a pour objectif de mettre en lumière les enjeux et les défis liés au développement du continent africain et ses relations avec son voisin européen.