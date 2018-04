Marrakech

Les services sécuritaires de l’aéroport international Marrakech-Menara ont procédé, mercredi dernier, à l’arrestation d’un ressortissant belge faisant l’objet d'un mandat de recherche international émis à son encontre par les autorités judiciaires américaines pour son implication présumée dans une affaire d’escroquerie financière via Internet.

Selon un communiqué de la préfecture de police de Marrakech, parvenu à la MAP vendredi, le mis en cause, âgé de 36 ans, faisait l’objet d'un mandat de recherche international émis à son encontre par les autorités américaines et diffusé par Interpol au niveau de tous les pays membres de cette organisation internationale, pour son implication présumée entre 2013 et 2016 dans une affaire de détournement de sommes colossales en faisant croire à ses victimes qu’il les collectait au profit d’associations de bienfaisance.

Le prévenu a été placé en garde à vue en vue de commencer la procédure d'exécution du mandat d'arrêt alors que les autorités marocaines ont informé les autorités sécuritaires américaines, à travers leur bureau d’Interpol, pour envoyer une requête officielle via les canaux diplomatiques habituels.



Tanger

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont procédé, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire, à l'arrestation, vendredi vers minuit, d'un multirécidiviste faisant l'objet d'un avis de recherche pour une affaire de drogue, et ce pour son implication présumée dans une affaire de possession d'une quantité d’ecstasy.

Le suspect a été arrêté, à bord d'un bus, en compagnie d'un acolyte. Ils avaient en leur possession un téléviseur utilisé comme moyen pour dissimuler 1.100 comprimés d'ecstasy, a indiqué, samedi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue.



Tiznit

La brigade de la police judiciaire relevant du district de sûreté de Tiznit a procédé, vendredi après-midi, à l'arrestation d'un individu soupçonné d'avoir commis un vol avec violence à l'intérieur d'une agence bancaire. Selon un communiqué de la DGSN, le mis en cause (21 ans), sans antécédents judiciaires, a été interpellé à bord d'un taxi au moment où il s'apprêtait à quitter la ville de Tiznit en possession d'une somme de 56.390 DH dérobée après avoir menacé avec un coutelas un employé d'une agence bancaire située à l'avenue Abdellah Ben Yassine.

La fouille à laquelle les services de sécurité ont soumis le mis en cause au moment de son interpellation a permis la saisie de la totalité de la somme d'argent volée et de l'arme blanche utilisée pour commettre cet acte criminel, ajoute le communiqué, relevant que le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée par la PJ sous la supervision du parquet.