Terrorisme



Les autorités françaises ont identifié un total de 416 donateurs ayant participé au financement du groupe Etat islamique (EI), a indiqué jeudi le procureur de Paris, s'alarmant d'un "micro-financement" du terrorisme, par des sommes "modiques" mais nombreuses.

Alors que se tient à Paris une conférence sur le financement du terrorisme international, François Molins a révélé sur Franceinfo qu'un travail de "coordination avec les services de renseignement financier" avait permis d'identifier en France ces 416 donateurs ces deux dernières années. "Ce qui est beaucoup", a-t-il commenté.

Ses services ont également repéré "320 collecteurs, essentiellement basés en Turquie et au Liban, grâce auxquels les jihadistes qui se trouvaient en Syrie ou en Irak pouvaient recevoir des fonds", a ajouté le magistrat. Dans les colonnes du quotidien Le Parisien, il souligne également que "Daech s'est principalement financé en utilisant deux vecteurs. D'abord la zakat, la charité: on envoie de l'argent à des associations à but humanitaire ou directement à des membres de sa famille qui sont sur place (...) Ensuite, il y a la ghanima, le butin de guerre, c'est-à-dire le financement par des actes délictueux".



Arrestation



Un universitaire et militant pacifiste irano-britannique, Abbas Edalat, a été arrêté en Iran, a indiqué jeudi un média proche de l'armée d'élite du régime iranien, en l'accusant d'espionnage. Plus tôt à Londres, le ministère des Affaires étrangères a réclamé "urgemment des informations" à l'Iran à propos de M. Edalat, à la suite d'informations sur son arrestation.

Professeur de sciences informatiques à l'Imperial College de Londres, ce militant pacifiste est détenu depuis le 15 avril selon le Centre des défenseurs des droits de l'Homme en Iran (CHRI), basé à New York.

L'agence de presse iranienne Fars, considérée comme proche des Gardiens de la révolution, a confirmé jeudi sa détention.

"Récemment, des membres d'un réseau d'infiltration lié à la Grande-Bretagne ont été arrêtés", a indiqué une source non identifiée citée par Fars.

L'agence a nommé M. Edalat parmi les personnes arrêtées et n'a pas fourni d'autres précisions.

Selon le CHRI, M. Edalat a été arrêté à son domicile de Téhéran par les Gardiens de la révolution. Il n'a pas précisé les causes de son arrestation.